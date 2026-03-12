Together for a Cure. La charity night con Achille Lauro

Il cantante parla con i cardinali e Patty Pravo. Obiettivo della serata: sostenere la ricerca dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Solo a Roma si può finire allo stesso tavolo con un cardinale, un ex sindaco, una pop star, cantanti e attori, sconosciuti e non. “Succede e basta, è così da sempre”, ci dice la nostra vicina Barbara Palombelli. Davanti avevamo Ines Musumeci Greco in tutta la sua eleganza, Francesco Rutelli, Mons. Flavio Pace e il cardinale Leonardo Sandri che ha parlato a lungo con Achille Lauro (il cantante). Location: le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, dove la seconda edizione di Together for a Cure – organizzata dalla casa di produzione MasiFilm, obiettivo: sostenere la ricerca dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Abbiamo ammirato i soffitti e le lunghe tavolate – due – come le corsie dell’ospedale più antico d’Europa, intitolate a Baglivi e Lancisi. Poco più in là, c’erano Giulia Bevilacqua, Marco D’Amore, Donatella Finocchiaro, Leo Gassmann, Edoardo Purgatori, Alessio Lapice e Barbara Bouchet, accolti dalla presentatrice Andrea Delogu, dal produttore Massimiliano Di Lodovico e Daniela Galliano. Oltre 200mila euro raccolti per i nuovi laboratori di ricerca del Bambino Gesù. Prima del Millefoglie scomposto, Patty Pravo ha cantato due canzoni tra un Ribolla Gialla e un Barbera che ci hanno fatto “girar” la testa – eh sì! – altro che “la bambola”.