Rep ma Uno. A San Lorenzo per i 70 anni del fondatore di Stile Libero 

Cascata di scrittori e luci fluo per il compleanno di Paolo Repetti

Il problema non è trovare gli autori, ma accorgersi in tempo dei libri che, quando sono veri e belli, si presentano da soli. Lo sa molto bene uno come Paolo Repetti - fondatore storico della collana Einaudi Stile Libero con il compianto Severino Cesari - maestro nel suo mestiere da trent’anni, festeggiato a San Lorenzo tra luci fluo, cibo e musica, con lui dentro la scena senza mai occuparla totalmente se non al momento della torta e del discorso, con quella naturalezza che viene solo a chi ha passato la vita a far emergere gli altri. Tanti gli amici presenti: Niccolò Ammaniti, Giancarlo De Cataldo, Claudia Potenza, Domenico Chiarello, Diego De Silva, Serena Dandini, Gianrico Carofiglio, Francesca Santolini, Rosella Postorino, Giovanna Melandri, Andrea Tarella, Antonella Lattanzi, Concita De Gregorio in Balenciaga, Nicola Lagioia, Chiara Tagliaferri, la nostra Annalena, Mattia Feltri, Emanuele Trevi con Viola Ardone, Annalisa Cuzzocrea, Stefano Petrocchi con Laura Buonocore (scintillante in Ferragamo), Alessandro Baricco con la pianista Gloria Campaner, bellissima in Armani. La supervisione è di Patrizia Renzi e (Mentre) Tutto Scorre - citando un po’ Vasilij Grossman (che però lo pubblica Adelphi) un po’ Giuliano Sangiorgi, anche lui tra gli invitati - c’è chi grida: No Rep no party!