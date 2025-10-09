roma capoccia
Roma riscopre il Tevere
Una settimana di eventi, sport e iniziative dallo sport alla cultura, dall’ambiente all’escursionismo per vivere la città dalle rive del suo fiume. Una festa
La tendenza è in corso da anni e la fruizione della pista ciclabile, insieme all’inaugurazione di sei parchi d’affaccio, lo conferma: ai romani il fiume piace e lo vorrebbero vivere di più. E da sette anni il “biondo Tevere” ha pure la sua festa: il Tevere Day, iniziato lunedì, fino a domenica 12 ottobre. Una settimana di appuntamenti, dallo sport alla cultura, dall’ambiente all’escursionismo. “Annamoce tutti” è lo slogan della kermesse che vede impegnate 220 associazioni per 160 eventi, in città ma anche fuori, lungo il percorso del fiume, a Poggio Mirteto, Capena e Sacrofano fino a Ostia e Fiumicino. “Sono partito dalla battuta di Carlo Verdone nel celebre film: sto fiume ce serve o nun ce serve? Mi sono detto: coinvolgiamo i romani e chiediamolo a loro. E la risposta è stata stupefacente. La fruizione del fiume è aumentata del 70 per cento, basti vedere la quantità di persone che frequentano le sponde, specie la destra dove c’è la pista ciclabile: si va in bici, si fa jogging o, semplicemente, si passeggia. Tanto che ora si vorrebbe realizzare una ciclabile anche sulla riva sinistra”, afferma Alberto Acciari, presidente dell’associazione Tevere Day.
La festa in questi anni è cresciuta, allungandosi da un paio di giorni a una settimana, con la partecipazione di circa 60 mila persone. Ma l’idea è anche quella di rendere il fiume più navigabile, cosa non facile visto che il corso dell’acqua è costellato da chiuse e salti. E il battello turistico per il momento fa un percorso limitato. “Sarebbe bello poter navigare dal Gazometro fino al mare…”, dicono gli organizzatori. Un gran lavoro in questi anni è stato fatto con la pulizia delle sponde, il rifacimento degli argini e la cura dei muraglioni, con un investimento di 47 milioni, anche se poi il fiume necessita di manutenzione continua, perché l’acqua si alza e porta di tutto. Sabato mattina, per esempio, è stato organizzato un servizio di pulizia in gommone a cui parteciperà il sindaco Roberto Gualtieri. Il problema è che l’opera di manutenzione non si sa chi debba farla, visto che sul fiume insistono almeno dieci soggetti, tra i quali Comune, Regione, sovrintendenza nazionale, sovrintendenza cittadina, capitaneria di porto e autorità di bacino. Lo sanno bene i locali sui barconi che, per lavorare, devono chiedere una decina di autorizzazioni. Così complicato che alcuni partono con le migliori intenzioni e poi rinunciano. Oppure se ne vanno, come il Lian Club, che per anni ha animato le nottate sul fiume con ristorante e dj set e ora s’è trasferito sulla terraferma. “Tutto andrebbe semplificato, si dovrebbe interloquire con un soggetto unico, anche per quanto riguarda pulizia e manutenzione”, osserva Acciari. I barconi sul fiume possono fare servizio bar e ristorante oppure attività sportive, ma non ci si può dormire: impossibile, dunque, aprire un hotel boat, ma pure farsi una house boat privata, come accade a Londra o Amsterdam. Ai turisti piacerebbe alloggiare su un barcone, magari in zona centrale? Probabilmente sì. Anche perché nella parte cittadina il Tevere è patrimonio Unesco. Del resto, basta percorrere almeno una volta la ciclabile per rendersi conto della bellezza della città vista dal fiume.
Fino a domenica sono previste decine di appuntamenti: il festival musicale dei municipi all’isola tiberina; l’installazione artistica Luminis; la Vogalonga in canoa; concerti jazz; arte e cicloturismo a Ostia; villaggi fitness e padel; incontri di scherma; lezioni di yoga e arti marziali; rafting urbano; gite in battello; pesca sportiva. Ma anche appuntamenti culturali con il Fatebenefratelli e l’anagrafe civile che aprono spazi di solito chiusi o lezioni di storia come “il Tevere al tempo di Alessandro VI Borgia”. E non manca nemmeno una “passeggiata sul fiume con pranzo trasteverino” (trovate tutto su www.tevereday.org). “Il Tevere è un parco lineare che unisce Roma nord a Roma sud”, fa notare Acciari. I giovani canottieri dei circoli più prestigiosi, dall’Aniene al Canottieri Lazio al Tevere Remo, come battesimo di fuoco devono farci il bagno. Il Campidoglio ora si è messo in testa di renderlo balneabile entro il 2050. “Già adesso è assai più pulito della Senna”, dicono. Il Tevere come alternativa a Ostia e Fregene nelle calde domeniche estive? Chissà…
Roma Capoccia
“Vigiliamo, ma La tensione di piazza si abbasserà” Intervista al prefetto Giannini
roma capoccia
Pagella alla città. Trasporti promossi (con un paradosso), monnezza bocciata. I dati dell'Acos
Roma Capoccia