Metro C, l'Assemblea capitolina vota all'unanimità per la "stazione baricentrica"

Il prossimo 3 giugno si svolgerà la conferenza dei servizi che darà il via libera alla tratta T2 (Venezia-Clodio) della linea verde. Attualmente l'unica stazione su Corso Vittorio dovrebbe sorgere a Chiesa nuova, la richiesta dei consiglieri è spostarla più a metà strada tra piazza Venezia e Castel Sant'Angelo, ma soprattutto più vicina ai luoghi più visitati dell'ansa Barocca, piazza Navona e Campo de fiori

Questa mattina l'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità una mozione urgente per chiedere al sindaco Roberto Gualtieri e alla sua giunta, in vista della conferenza dei servizi del prossimo 3 giugno per l'approvazione definitva del progetto della tratta T2 (Venezia-Clodio) della metro C, di spostare l'unica stazione oggi prevista su Corso Vittorio in una zona più "baricentrica" rispetto all'attuale collocazione di Chiesa Nuova, distante 1.200 metri da piazza Venezia, la fermata precedente, il doppio della distanza media delle altre stazioni del centro storico che è di 643 metri. In pratica, il consiglio comunale chiede che la fermata sorga più a metà strada tra piazza Venezia e Castel S'Angelo, la stazione successiva, ma soprattutto più vicina ai luoghi più visitati dell'ansa Barocca, piazza Navona e Campo de fiori.

La mozione, promosso dal consigliere di Azione Francesco Carpano, è stata firmata dai consiglieri che si occupano di Mobilità negli altri partiti. Per il Pd l'ha firmata Giovanni Zannola, per la civica Gualtieri Tomaso Amodeo, per i M5s Linda Meleo, Francesca Leoncini l'ha siglata per Italia viva, l'ex assessore all'Urbanistica, Giovanni Caudo, per la civica Roma futura. Dove potrebbe sorgere in concreto questa "stazione baricentrica"? Ne avevamo scritto qui.