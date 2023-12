Anche Roma ha la sua specialità natalizia: è il pangiallo (ma nessuno lo sa)

Pensavate che Roma non avesse il suo dolce di Natale? Sbagliato, c’è il pangiallo. Molti non l’avranno mai sentito, si trova solo in alcune pasticcerie e botteghe storiche, ma esiste ed ha origini antichissime. Durante l’impero romano veniva preparato subito dopo il solstizio d’inverno come rito propiziatorio per il ritorno della luce e buon auspicio per il raccolto. Ci sono mandorle, noci, pinoli, frutta secca, cedro candito, uva passa, miele, cioccolato. Come aspetto può ricordare il pan pepato umbro, ma la parte superiore è gialla (grazie a una glassa all’uovo o a una spolverata di zafferano) per assomigliare al sole. E proprio il 25 dicembre nell’antica Roma corrispondeva al dies natalis solis invicti, festività introdotta dall’imperatore Aureliano per celebrare la rinascita della luce sull’oscurità. Lo potete trovare all’antico forno e pasticceria Capacchioni, a Castel Sant’Angelo. E in pochi altri luoghi.

