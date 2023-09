Bulgari Hotel. Posto stupendo, ottimo cocktail, ma i turisti a Roma (pure i ricchi) ciabattano

“Torna la dolce vita”, titolavano svergognati all’apertura del Bulgari Hotel in Piazza Augusto Imperatore. Qualche mese è passato, ed ecco: è sempre dolce la vita, sì, ma intamarrita. Bandana e borchie, lei, con alluci bianco-gesso e Timeless Chanel. È in un tête-à-tête con lui: bermuda e camicia Missoni. Chissà che si dicono. Ma a tratti ci pare di sentirlo un “famolo strano”. Però attenzione, ché non è il posto a esser sbagliato. Non il Bulgari Hotel che, fra marmi e travertini, ci sta bene – altroché! Non è sbagliato il posto, quanto il mondo. Il mondo che sbuca dagli ascensori e fa scordare Zendaya, testimonial Bulgari nonché musa di Luca Guadagnino.

