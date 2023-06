Nel XIV Municipio assegnato un bando da 100 mila euro alle sorelle di due consiglieri dem

La direttrice si accorge della parentela e ritira in autotutela l'assegnazione, ma loro non si rassegnano e le fanno scrivere dall'avvocato. Storia di un piccolo scandalo

E’ uno scandalo piccolo. Ma talmente sfacciato da far arrossire tanti nel Pd romano. Il municipio deve assegnare un bando da 100 mila euro per gestire e curare la programmazione di un nuovo centro giovani, ma a vincerlo è un’associazione di cui fanno parte le sorelle di due consiglieri di municipio di maggioranza, Alessandro Porra del Pd ed Elisa Sessa della lista civica Gualtieri. Una delle due, Giulia Sessa, è la referente del progetto. La dirigente che segue il dossier, accortasi della parentela, sceglie di ritirare tutto in autotutela: l’assegnazione violerebbe le regole. A sollevare la questione è un accesso agli atti del consigliere capitolino di FdI Stefano Erbaggi e di quello municipale Stefano Oddo. “L’associazione nella sua proposta lascia intendere pure di conoscere già l’immobile messo a disposizione che nel bando non era individuato – dice Oddo – sono esterrefatto chiederemo le dimissioni dei consiglieri”.