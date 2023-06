Crème de Champagne

Ma quanto sono piacevoli e posh le colazioni e gli eventi da Marie-Louise Sciò? Vorremmo andare sempre da lei, uno dei modi migliori per dimenticare il trash Capitale, anche se tutto dura il tempo di un week end. A La Posta Vecchia Hotel, appena restaurato, le bellezze storiche e archeologiche convivono armonicamente con le nuove, tra il giardino e la piscina coperta, amatissima, come tutto il resto, da una che bella lo è davvero – Miriam Leone – che per il lancio della sua linea beauty Lávica ha organizzato un party nell’hotel principe del litorale laziale. C’erano Isabella Ferrari, Robert Rabensteiner, Haider Ackermann e Leandro Erlich, a Palazzo Reale con la mostra più instagrammata d’Italia. Sofia Achaval era tra le più sexy, il verde “Punta del Este” di Giorgio Guidotti e il “giallo Cape Town” di Isabella Borromeo hanno attirato l’attenzione di Roberta Krasnig che li ha fotografati con Margherita Missoni e Yvonne Sciò, mentre i pr Andrea (DearLife) Caravita, Jacopo Durazzani, Valeriano Colucci e Michele Sabia hanno ballato a ritmo di musica con Aligi dj e Paolo Carullo. I più scatenati? Marie-Louise Mills e Michel Martone, protagonista dell’economia alla Sapienza (anche) con Flavio Cattaneo e re del dance floor all night long.

Giuseppe Fantasia

