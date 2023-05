Il centrodestra espugna (persino) la Fiumicino Pd. Gualtieri asserragliato

Uno, due, tre, quattro, cinque: cinque comuni che vanno al centrodestra. Ma lo schiaffo, per il Pd, prende plasticamente le sembianze del sindaco sconfitto di Fiumicino Esterino Montino, uomo chiave del Pd laziale, già coordinatore del comitato per la campagna elettorale dell’ex candidato del centrosinistra per la Regione Lazio Alessio D’Amato. Montino, superato sul litorale da Mario Baccini dopo due mandati, finora aveva resistito in una regione sempre più meloniana. Si diceva infatti al Nazareno, nei momenti tristi della sconfitta elettorale nazionale, che soltanto partendo dal Lazio (prima governato da Nicola Zingaretti), da Roma (con il sindaco Roberto Gualtieri) e da Fiumicino (con Montino, appunto), si poteva sperare di risalire la china. E però, oltre a Fiumicino, si colorano di nero, verde e azzurro Latina, Pomezia, Terracina e Ferentino, lasciando al centrosinistra San Cesareo, Santa Marinella e Valmontone. I ballottaggi restano nella terra di mezzo, con rischio di generare altro scontento. Resta dunque solo, asserragliato in un Campidoglio-fortezza, il sindaco Gualtieri, alle prese con le proteste per la nuova Ztl. Ci si mettono anche i tassisti: 650 titolari di vetture hanno fatto ricorso al Tar, dopo aver lanciato petizioni on-line. I tassisti temono che il nuovo provvedimento tolga sì dalla circolazione le automobili più inquinanti, ma costringa una fascia della popolazione a comprare una nuova auto che possa circolare (e i tassisti romani lavorano con taxi euro 4 diesel).

