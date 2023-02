Mostre, drink, psicoterapeuti, Pilar Fogliati e l'istallazione di Tosatti “NOw/Here”

La positività tossica che si prende il permesso di rispondere ai mali delle persone. La presentazione del film "Romantiche". E infine l'emozione all'Hangar Bicocca per la rappresentazione della fragilità dei tempi moderni

"Guarda il lato positivo”, “andrà tutto bene”: sono frasi sentite sin troppo, ma se tutta questa positività è la risposta, perché tante persone stanno male? A salvarci c’è la psicoterapeuta Whitney Goodman che ci spiega a voce quello che ha scritto in Positività tossica (Tea Libri), necessario - come il cocktail con cui si festeggia l’uscita - per riconoscere le proprie emozioni e stare meglio.