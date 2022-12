Il Campidoglio diffida l'Ambasciata russa per sbloccare il traffico

Che cosa c’entrano la guerra in Ucraina e il traffico di Roma? In apparenza assolutamente niente. Eppure in un pezzo della capitale l’assurdo accostamento suona meno delirante. Lo sanno bene gli automobilisti che vivono tra Monterverde e il quartiere Aurelio. Da fine ottobre in quel pezzo di città il traffico è andato in tilt. La ragione? Il 27 ottobre via delle Fornaci, strada che collega la stazione di San Pietro all’Aurelia Antica, è chiusa a causa di un muro perimetrale pericolante. E’ il muro di villa Abamelek, la residenza romana dell’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov. Pochi giorni dopo, il 4 novembre, il direttore del Municipio XIII, ha inviato una diffida formale all’Ambasciata per provvedere entro 60 giorni ai lavori di messa in sicurezza neccesaria per la riapertura della strada, mentre la presidente del municipio, la dem Sabrina Giuseppetti, pressata da commercianti e residenti esasperati, e resasi conto “di non aver a che fare proprio con un condominio” ha chiesto aiuto diplomatico al gabinetto del sindaco Roberto Gualtieri. Dall’Ambasciata avevano dato garanzie su un intervento tempestivo. Così non è stato. “Ci avevano spiegato di essere in attesa dell’autorizzazione all’intervento da Mosca”, racconta Giuseppetti.

