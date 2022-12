La Porta alchemica all'Esquilino, dove storia e magia si fondono

Non male sarebbe guidare per mano i turisti alla scoperta di un mondo ctonio, magari bizzarro ma che pure costituisce patrimonio culturale e storico della città. A partire dall'Esquilino

Incastonata nel più chiassoso dei crocevia multietnici, quell’Esquilino spesso al centro delle cronache a causa del degrado, la ‘Porta Alchemica’ è uno dei simboli più obliqui e rilevanti di una Roma esoterica, poco conosciuta e poco valorizzata. Non male sarebbe invece guidare per mano i turisti alla scoperta di un mondo ctonio, magari bizzarro ma che pure costituisce patrimonio culturale e storico della città. Una sorta di esoturismo che alcune istituzioni, in altri paesi ma pure in Italia, già sfruttano e capitalizzano adeguatamente da tempo.