Elezioni Regionali in Lazio, ecco tutti i nomi dei riciclati

Trombato alle elezioni nazionali? Tranquillo, ti piazziamo in regione. Terzo polo, Lega e M5s: non si butta via niente. Per Forza Italia spunta il nome di Alessandra Mussolini. Nel Pd invece i riequilibri potrebbero portare due escluse eccelenti alla corte di Gualtieri in Campidoglio



La data già c’è. Il 12 febbraio. Ieri il presidente vicario della Regione Lazio ha ufficializzato la richiesta per votare quel giorno il successore di Nicola Zingaretti alla guida della Regione Lazio. A destra il nome del candidato governatore ancora non c’è. Giorgia Meloni vorrebbe che a correre sia il deputato di FdI Paolo Trancassini. La presidente però deve vedersela con l’opposizione interna al suo partito (non è un mistero che Fabio Rampelli ambisca alla carica), ma anche con gli alleati. Forza Italia e Lega vogliono evitare l’”effetto Michetti”che per loro non significa solo evitare un profilo civico, ma anche un nome poco conosciuto, non in grado dunque di drenare voti in più di quelli raccolti dai partiti. A sinistra Alessio D’Amato è già in campo con il sostegno del Pd e del Terzo polo, ma ancora in attesa di capire cosa faranno Sinistra Italiana e Europa verde.