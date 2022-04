Charlotte Gainsbourg ci tiene a dire che stavolta niente sesso estremo

"È stato bello non avere nessuno che mi dicesse di spingermi oltre i miei limiti", dice l'attrice e cantante che con Nymphomaniac ha esplorato i limiti del corpo e della mente

"Per una volta – ci spiega Charlotte Gainsbourg - è stato bello non avere nessuno che mi dicesse di spingermi oltre i miei limiti; ho amato essere solo me stessa, in completa libertà”. C’è da crederle, visto che in Nymphomaniac di Lars Von Trier esplorava i limiti del corpo e della mente nella sessualità e nell’amore. Da Forof – lo spazio di Giovanna Caruso Fendi dedicato all’arte e all’archeologia – appare la musa perfetta per incarnare nuove possibilità di relazioni. Cappellino nero da comandante marino, total look Saint Laurent, racconta a Massimo Torrigiani della onlus Fantom, ad Alessia Fendi e alla mental coach Nicoletta Romanazzi, il 3°episodio di Lovotic X, il progetto dei Soundwalk Collective di cui è protagonista. Poi tutti al cocktail alla Galleria Mattia De Luca per Il tempo sospeso, la mostra dedicata a Giorgio Morandi a cura di Marilena Pasquali. A colazione alla Soho House con Paride Vitale, gli presentiamo Daniele Kihlgren che a giorni aprirà un nuovo resort tra il Rwanda e il Congo. “Ma non è pericoloso?”, gli chiede il pr, star con Victoria Cabello di Pechino Express. “Sì”, gli risponde il genio ideatore di Sextantio Group – “ma il mio sogno è morire ucciso a colpi di macete”. Sipario.