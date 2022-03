La città impietrita e solidale con l'Ucraina, nei giorni del risveglio dall'incubo Covid

Doveva essere la settimana dei sogni da tempo di pace – l’allentamento della morsa del Covid, il ritorno dei turisti, la candidatura per l’Expo 2030, con il viaggio del sindaco Roberto Gualtieri a Dubai per perorare la causa della città che si rinnova nel nome della cultura, dell’inclusione, della rigenerazione. Ma questa è anche la settimana in cui l’impensabile – la guerra per come credevamo di non doverla più vedere – ha fatto irruzione dagli schermi, prima, e per le strade di Roma, poi, sotto forma di presìdi e fiaccolate, proprio a partire dal Campidoglio, venerdì scorso, ma con l’intenzione di replicare domani, il 4 marzo, chiamando a raccolta anche i sindaci di altri comuni, ha detto Gualtieri, “per ribadire il sostegno e la vicinanza al popolo ucraino”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE