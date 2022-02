Mega restauro, riaprirà l'Istituto archeologico germanico a Roma

Sta per tornare il Deutsches Archaeologisches Institut. La storica sede, in via Sardegna, che lo ospita dal 1962 si sta rifacendo il look e sarà pronta a giugno. Un progetto da 26 milioni di euro

Basta talmente poco per parlar male di Roma, che spesso ci si dimentica di far notare quello che effettivamente di bello c’è e funziona. Nell’unica Capitale al mondo che ospita oltre 70 tra istituti di cultura e accademie straniere, sta per tornare anche il Deutsches Archaeologisches Institut. La storica sede di via Sardegna che lo ospita dal 1962, si sta rifacendo il look e il merito va a un team composto dallo studio Insula, Wenzel+Wenzel e Bollinger+Grohmann che, coordinati dall’impresa Pasqualucci (la stessa che la realizzò all’epoca), garantiranno dal prossimo giugno il ritorno a casa del primo edificio costruito al di fuori dei confini nazionali dalla neonata Repubblica Federale tedesca dopo la Seconda Guerra Mondiale.