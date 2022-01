Lorenzo Vanni dalla ristorazione alla politica: "Mi candido per dare voce al settore"

Il titolare dello storico bar-ristorante in Via Col di Lana è tra i candidati per le elezioni suppletive del collegio Roma I lasciato libero da Gualtieri: "Se sarò eletto devolverò lo stipendio ai miei dipendenti in cassa integrazione"

Si è candidato perché “voglio dare rappresentanza a commercio, ristorazione e turismo che il governo ha abbandonato”. Perché Palazzo Chigi pensa solo “alle grandi imprese e alle multinazionali, mentre qui è una strage di aziende medio-piccole”. Ma pure perché “se tu dai dei contributi ma poi aumenti del 50 per cento luce e gas, allora è tutta una presa in giro”. Lui è Lorenzo Vanni, titolare dello storico bar-ristorante in via Col di Lana, a due passi da Viale Mazzini, che domenica sfiderà gli altri candidati nell’elezione suppletiva del collegio Roma I lasciato libero da Roberto Gualtieri. “Se sarò eletto devolverò lo stipendio ai miei dipendenti in cassa integrazione”.