L'Uber degli idraulici, idea di tre ragazzi esperti di finanza 

Tre giovani laureati in materie finanziarie hanno creato un'app, Shoes off, grazie a cui prenotare servizi domestici a domicilio. Giovani coppie, single, famiglie e anziani soli hanno gradito molto i servizi della start up, che adesso pensa di aprire anche a Milano. Una storia di successo

Loro lo raccontano come l’Uber per la casa. Il Deliveroo della crepa nel muro, il Glovo del rubinetto che perde: ti si rompe il tubo del lavandino e ti aiutano a trovare un idraulico. Ma poi l’offerta si è ampliata e adesso l’assistenza consiste anche nell’accompagnare l’utente in un percorso, come può essere quello di una lunga ristrutturazione o di una ritinteggiatura. Loro sono tre amici, tutti laureati in materie finanziarie con percorsi che vanno dalla Luiss a master a Londra ed esperienze professionali all’estero. “Quando siamo tornati a Roma ci siamo detti: è mai possibile che ormai sul web possiamo acquistare qualsiasi prodotto, che dopo due giorni arriva tranquillamente a casa, oppure ordinare una cena a domicilio dai miei ristoranti preferiti o prenotare un Uber, ma se ho bisogno di un idraulico o di un elettricista devo sperare nei suggerimenti di parenti e amici? Oppure divincolarmi tra decine di annunci sul web col rischio di fregature…?”, racconta Alessandro Berardi, uno dei tre soci di shoes off. Gli altri due sono Manfredi Luchetti e Giulio Graziani, tutti 28enni.