Ascensori guasti e scale mobili in revisione: la metro a Roma è da incubo

Basta controllare il profilo Twitter di Atac e poi chiedere conferma all'azienda (senza sperare di ottenere risposta): ascensori guasti e scale mobili in disuso sono pane quotidiano per gli utenti delle linee metropolitane di Roma. Una breve guida aggiornata

Quello sul sito aziendale di Atac (e sull’account twitter Infoatac) somiglia più a un bollettino di guerra: ogni giorno, su una delle tre linee metro di Roma, sono decine gli ascensori, le scale mobili o i montascale fermi. Stop che durano mesi e mesi e in cui si confondono le misure anti Covid, i fermi per lavori in corso o da fare e gli stop in attesa di collaudi.