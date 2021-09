Appena 15 milioni di euro per tenersi un rudere

14 milioni e 91mila euro (11 milioni 550mila più Iva): tanto ha effettivamente speso il Comune di Roma per comprare il deposito Atac di piazza Ragusa. Il prezzo d’asta era di 10 milioni e mezzo più Iva. Un deposito dismesso da oltre 17 anni che è stato inserito fra quelli da vendere all’asta per pagare i creditori di Atac inseriti nel concordato fallimentare e che dal 2017 aspettava di essere venduto: una prima asta, primavera 2021, era andata deserta. Poi, alla seconda, lo scandalo. Arriva un’offerta, da un privato, la Vailog srl, una delle maggiori società italiane di logistica che annovera, fra i propri clienti, colossi come Amazon, Poste, Leroy Merlin, Jaguar. Il messaggio che passa è che dietro ci sarebbe Amazon, che smentisce ufficialmente dopo qualche giorno, ma tanto basta alla Raggi per lanciare una crociata con i soldi dei romani: evitare che Piazza Ragusa vada al privato, neanche fosse un crimine.

