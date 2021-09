I vaccini hanno fatto scoprire la Nuvola di Fuksas ai romani

La maggior parte dei romani l’ha scoperta grazie al vaccino. Fino al 26 settembre la Nuvola di Fuksas all’Eur continuerà a essere anche hub vaccinale (600 mila dosi a circa 400 mila persone). Prima, dalla sua inaugurazione nel 2016, per i cittadini era rimasta un oggetto misterioso, una cosa buttata là sulla Colombo verso la via del Mare, imprigionata in un cubo da cui s’intravede appena. “Quella è la Nuvola di Fuksas”, si diceva agli amici in visita in città passandoci in auto, suscitando perplessità. Roba di cui andare poco fieri visti anche gli anni che ci sono voluti per realizzarla e i costi elevatissimi. Ma la Nuvola c’era, stava lì, concedendosi a pochi: eventi aziendali e congressi. Più ai “forestieri” che ai romani. Del resto è nata per quello: centro congressuale.

