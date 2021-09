Mettersi in mostra

A Venezia, complice anche la 78esima Mostra del Cinema, se parla romano e se festeggia, per ora Covid free. Dalla Capitale, arrivano al Teatro La Fenice per Venice For Change, il concerto per un pianeta da salvare organizzato da Sky Arte, Paola Ferrari con Paola Lucisano, Gabriele Muccino con moglie e figlia Penelope che avrà pure 12 anni, ma si veste già da adulta. Kasia Smutniak, in Armani, è la più elegante; Ilary Blasy, con il suo abito a sirena, la più osservata.

