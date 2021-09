Aperitivi in mostra

Aperitivo che canta e che conta a piazza Farnese con vista sull’Ambasciata Francese, “squarciata” ad hoc dall’artista JR che mostra così a chiunque l’interno del bell’edificio rinascimentale con le volte a botte e la statua di Ercole. Alessandro Camponeschi è riuscito a far diventare il suo ristorante il place to be capitolino romacentrico tendente a nord, senza però mai andare oltre (per fortuna) il Fleming e Vigna Clara. Lì, Andrea De Sica ci parla della sua nuova fiction mentre l’abbronzatissima Valentina Gravina, comunicazione Confcommercio, brinda al rientro dalla Grecia prima con un sandalo glitter e poi uno Chanel beige e nero. Che chic! Se è vero che lo stile è sapere chi sei e cosa vuoi dire, dimostra di averlo appieno Federico Palmaroli, per tutti Osho, che, visto il fresco, ci consiglia di indossare una mascherina di lana. Sul treno per Venezia viaggiamo con Michele Rech/Zerocalcare che ringrazia Makkox “che m’ha lanciato” (sui social) indossando una t-shirt color Cinema America su cui c’è la scritta gialla “Garbatella: a working class district”. Un tradimento al suo quartiere? “Macché, è ’na maglietta da viaggio. Rebibbia ce l’ho nel core”.

Giuseppe Fantasia

