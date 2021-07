Kardashian al Colosseo

Per venti anni, fino alla chiusura del suo programma, con la sua famiglia ci ha portato “Al passo con i Kardashian”, ma adesso è lei ad essere rimasta a piedi. Ritroviamo una Kim ancora più bella dentro il Colosseo con pantaloncini blu che non nascondono nulla all’immaginazione. Non è sola: ci sono Chris Appleton e Mario Dedivanovic, l’hair stylist il e make up artist, con cui scappa in Vaticano e poi a cena a Trastevere, dove resta fino a tardi tra drink e musica. Sacro e profano anche per l’ex cantante degli One Direction Harry Styles che si presenta a piazza Navona come un ragazzo qualunque, ma con un look discutibile.

