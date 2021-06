“A Roma serve nuova luce: basta volgarità”

“La luce di Roma è sempre straordinaria, come la sua eternità”, dice Vittorio Storaro appena arrivato alla galleria “La nuova Pesa” di Simona Marchini. In queste stanze - che dal 1985 hanno ospitato e fatto conoscere tanti artisti e scrittori come Veronesi, Albinati e Magrelli - ha inaugurato “La Civiltà Romana”, la sua mostra visitabile gratuitamente da oggi fino al 10 settembre prossimo. Un insieme di immagini della capitale realizzate in doppia esposizione in seno ad uno stesso fotogramma grazie alla luce speciale di uno come lui che ha vinto tre volte il Premio Oscar (per “Apocalypse Now” di Francis Ford Coppola, per “Reds” di Warren Beatty e per “L’ultimo Imperatore” di Bernardo Bertolucci). Una luce che mette in risalto figure, statue e luoghi dando corpo alle immagini, rotondità e vita. “Negli anni, con mio figlio Giovanni che ne è il curatore assieme a Nestor Saied – spiega il Maestro al Foglio - l’abbiamo portata ovunque: da San Paolo a Buenos Aires, da Budapest a Verona, ma qui in Italia non ci siamo mai riusciti. Adesso è arrivato il gran giorno”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale utm_campaign=articolo8euro utm_campaign=articolo8euro Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni