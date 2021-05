Barbareschi irrompe in Campidoglio: “Disposto a candidarmi”

Intervistare Luca Barbareschi non è mai semplice, per la quantità di pensieri, input, riflessioni e anche provocazioni che l’attore, regista e produttore riversa sull’interlocutore in mezz’ora di chiacchierata. Allora forse si dovrebbe partire da due assunti: Barbareschi è un uomo appassionato, che ama quello che fa. E che ama la politica. Di cui è stato un diretto protagonista: dal 2008 al 2013 è stato deputato del centrodestra, compreso anche uno svirgolo per il progetto di Gianfranco Fini, di cui coniò il nome, Futuro e Libertà, salvo poi fare retromarcia. Ora guarda un po’ sgomento quello che accade nella città in cui vive, con il centrodestra che non riesce a trovare uno straccio di candidato, mentre la sinistra si divide e Virginia Raggi tira dritto per la sua strada. “Qualcuno me l’ha anche chiesto, un anno fa, di candidarmi a sindaco. Avevo dato una disponibilità di massima, ma poi sono spariti”, rivela. Davvero farebbe il sindaco di Roma? “Sì, ma pretenderei libertà assoluta sul programma e sulla squadra, quindi nessuno me lo richiederà. Per guidare questa città ci vuole un dittatore illuminato, qualcuno che per dieci anni faccia cose impopolari, che scontenti tutti: partiti, conventicole, interessi vari…”, sostiene Barbareschi.

