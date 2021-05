Esperienza lisergica: la metro a Termini, entri nella A esci nella B

Il diavolo si nasconde nei dettagli. O nei piccoli particolari. Così succede che alla vigilia d’una campagna elettorale che in pratica è già partita, con Virginia Raggi e Carlo Calenda in campo e il Pd che aspetta le primarie per lanciare Roberto Gualtieri (all’appello manca però ancora il centrodestra), si fa un gran parlare del rilancio della città. Roma è pronta a ripartire insieme all’Italia nel post Covid? Basterà il miliardo di euro del Pnrr per rimettere in moto la Capitale? Non per fare sempre i soliti paragoni, ma la sensazione è che Milano sia già in ripresa, mentre qui si aspetta l’arrivo messianico del sindaco, come se tutto potesse essere risolto dalla politica. Ma così non è. E comunque ottobre sarà già tardi. La ripartenza è adesso.

