A Roma cinema e fiction sono di serie B

Come recitare da cani. Ma c’è ancora il grande Matteo Garrone

"E’ come se stessimo vivendo in una fiaba crudele dei fratelli Grimm che ci ha congelati tutti, portandoci a fare i conti con un ribaltamento totale della natura stessa di esseri umani”, spiega il duo Ricci-Forte, direttori artistici della Biennale Teatro presentata, ovviamente, online. Come Non mi uccidere, il nuovo film del romanissimo Andrea De Sica che torna a parlare di adolescenza abbandonando la serie Baby e la dorata gioventù dei Parioli per contesti più torbidi, notturni e mortiferi. Alice Pagani è più in forma che mai, ma su tutti domina Silvia Calderoni, attrice e performer molto amata da Gucci e da Alessandro Michele che oggi presenterà al mondo la nuova collezione Aria.

E’ pulita quella che respiriamo a Pomezia all’inaugurazione del progetto di arte pubblica Sol Indiges con Ricky Tognazzi e Agostino Iacurci, autore del murale L’antiporta ispirato all’Eneide. In streaming ritroviamo Matteo Garrone che presenta la new edition di Gomorra e una diretta da Villa Pamphilj per il X Premio De Sanctis con Franceschini e Di Maio, Bianchi e la Raggi, Letta e Casellati, il presidente più chic. Fuori ci rendiamo conto che il cielo è blu, ma solo perché vogliamo sapere che è così (cit.).