Tutti a spasso

Rocco Casalino con fidanzato e cane a Villa Borghese. Violante Placido a Villa Balestra

Tutti dentro, poi fuori, ma a Pasqua di nuovo dentro e rossi. Di rabbia. Anche perché a Pasquetta non diluvierà come negli anni pre-Covid, ma ci sarà un clima tropicale da apprezzare soltanto dalla finestra, chi potrà dal terrazzo. Cosa fare? In questi giorni, una passeggiata a Villa Borghese è possibile, ma l’idillio regalato dalla visione del laghetto, dai pappagalli colorati e dalle anatre lo perdiamo all’istante quando incontriamo l’ex portavoce mascherato, Rocco Casalino, con tuta blu, fidanzato e cane al guinzaglio.

Ci spostiamo a Villa Balestra dove, tra baby sitter filippine al passeggio con bambini biondissimi, spunta dal bar (chiuso) Violante Placido che con un gruppetto di genitori parla di mascherine contestando chi non le indossa. Molto interessante.

Meglio distrarsi con Jared Leto - che è tornato in città per interpretare Paolo Gucci nel film di Ridley Scott - o con le 15 candidature ai prossimi David di Donatello di “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti e le 13 di “Favolacce” dei fratelli D’Innocenzo. Il modo migliore per farlo? Mangiando una o più fette del millefoglie di Cavalletti che grazie a Christian Delle Fave ha aperto una seconda sede a Vigna Stelluti per festeggiare i 70 anni. Auguri!