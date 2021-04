Nel Lazio aumentano ricoveri e contagi

Il Lazio è arancione, ma da alcuni giorni negli ospedali la situazione si è fatta critica. Ormai da un po’ di tempo il numero di ricoverati e quello delle terapie intensive hanno superato la soglia d’allerta, raggiungendo picchi che in Lazio si erano visti solo tra fine novembre e inizio dicembre, la fase più acuta della pandemia per la Regione. Le terapie intensive, in particolare, non erano mai state così sotto pressione. Ieri i ricoverati in terapia intensiva erano 371, mentre quelli in condizioni meno gravi continuano ad essere oltre tremila, 3.044 per la precisione. Per entrambe le situazioni è stata ampliamenti superata la soglia critica fissata al 30 per cento della saturazione per le terapie intensive (siamo oltre il 40) e il 40 per cento per i ricoveri semplici (siamo al 44).

