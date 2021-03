Camera con vista

Il salotto più bello? Quello di Violante Guerrieri Gonzaga con terrazza su San Pietro

Il salotto più bello della Capitale? Quello della charmante Violante Guerrieri Gonzaga con una terrazza sensazionale su San Pietro. Tutto quello che lei, regina della gastronomia e dell’arte della tavola, faceva prima dal vivo, ora è online, tra corsi di cucina per stranieri e presentazioni del suo libro, Vio’s Cooking, ricordando i momenti magici passati con Cindy Crawford (che lì girò uno spot diretta da Muccino), Fedez e la Ferragni, che vi festeggiarono l’anniversario e che da mercoledì, in famiglia, sono diventati quattro con l’arrivo di Vittoria. Festeggia la sua al Grande Fratello Tommaso Zorzi, che dopo sei mesi al chiuso a Cinecittà, è tornato a Roma, ai Parioli, ospite di Maurizio Costanzo, ed è subito show. Il suo, che speriamo arrivi presto. E’ davvero da non perdere quello delle attrici Alessia Barela e Francesca Figus su Instagram: il loro Selfatpe, la prova di un provino, è esilarante e ha già coinvolto le colleghe Paola Minaccioni e Giorgia Cardaci. Buona la prima, ok, ma l’importante è “farla neutra”. “Abbiamo sempre più bisogno dello spettacolo dal vivo”, dice Elena Sofia Ricci, premiata al Filming Italy LA di Tiziana Rocca. “La cultura e l’arte sono il nostro petrolio”. Ricordiamocelo.