Pupone party

I grandi festeggiamenti per il lancio della fiction su Totti (e la simpatia della Pausini)

"Il calcio non è calcio se Totti non c’è: per i laziali è un sogno da costruire”, scriveva a nove anni sul suo diario Pietro Castellitto che lo interpreta in “Speravo de morì prima”, la serie tv Sky in onda da domani. Gran all’Olimpico dove viene presentata con Greta Scarano che è Ilary Blasi e Gianmarco Tognazzi che è l’antipatico Spalletti. “Basta unire le parole Roma e madre e viene fuori la figura di Fiorella, la prima a scoprire e a credere nel suo talento”, ricorda Monica Guerritore che l’ha interpretata ispirandosi ai versi di Pascarella: “er core me s’è aperto come ‘no sportello”. “La sua normalità lo ha salvato” aggiunge Giorgio Colangeli che è il signor Totti in questa fiction diretta da Luca Ribuoli e prodotta da Wildside con Capri Entertainment della brava e bella Virginia Valsecchi. Il Capitano non c’è, immaginiamo per non rivivere il ricordo di quell’ultima volta, ma interviene con un video. “Da 28 anni mi chiedo perché”, ci dice online Laura Pausini riferendosi al suo successo. Poi brinda con una tisana alla vittoria ai Golden Globes e alla candidatura agli Oscar della sua canzone “Io Sì”. “Mi sento piccola, aggiunge, e sono più tranquilla quando parlo con Beyoncé che con Pippo Baudo”. Te credo.