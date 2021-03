Il Pd e il sindaco: primarie sì o no? Gualtieri tra nani e Calenda

Un incontro ad inizio giornata per risolvere la situazione prima di nuovi cortocircuiti comunicativi. Il neosegretario del Pd Enrico Letta e l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri si sono incontrati di buon mattino. Obiettivo: gettare acqua sul fuoco, smentire “inutili fughe in avanti” sulla candidatura a sindaco di Roma: le elezioni non sono fissate e con il Covid la Capitale ha altre priorità. Nomi e modalità di scelta, il neosegretario li deciderà con il Pd locale ad aprile. Nel pomeriggio Gualtieri rintuzza: “Per una decisione di così grande responsabilità sto ancora riflettendo se dare la mia disponibilità che da più parti mi è stata sollecitata”. Il problema d’altronde era rimbalzato in lungo e in largo a colpi di dichiarazioni nell’uggioso e segregato pomeriggio romano: primarie sì, primarie no? La domanda aleggiava assurda e minacciosa sulla testa di Enrico Letta. Appena arrivato al Nazareno per fermare le correnti e già finito invischiato nei tanti problemi dell’insopprimibile dibattito interno che quando si tratta della Capitale hanno una particolare capacità d’avvitamento. Roberto Gualtieri a parole piace proprio a tutti, eppure quasi nessuno vuole rinunciare, anche in piena pandemia alle primarie.

