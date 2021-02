Cercasi luci a Roma

Niente fughe di notizie dal set di Boris. Elena Santarelli fa sognare. C’è una quasi festa

"Facciamo luce sul teatro” gridano le attrici e gli attori di U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) che lancia l’iniziativa per riportare l’attenzione allo spettacolo dal vivo. All’Auditorium Parco della Musica troviamo Beppe Fiorello, Claudia Gerini, Paola Minaccioni e Corrado Guzzanti, arrivato dal set di Boris di cui ci dice di “non sapere nulla, nemmeno di non sapere”. C’è anche l’Ad della Fondazione Musica per Roma Daniele Pitteri, pronto a dar via ai “Dialoghi sul diritto” con la società editrice Il Mulino. Al Teatro Argentina troviamo Fabrizio Gifuni e Sabrina Impacciatore: non è certo una festa, ma in parte è come se lo sia, sperando che si possa tornare a farlo grazie a un piano pubblico che faccia riaprire in sicurezza questi luoghi. Ci distraiamo a “Gusto Kosher”, il Festival dell’Enogastronomia Ebraica podcast edition con Giovanni Terracina e gli chef Roy Salomon Caceres, Ginevra Antonini, Francesco Apreda e Ornella De Felice, ma senza esagerare. L’estate, visto il clima, è dietro l’angolo, ma il fisico perfetto ancora no. Ci fa sognare Elena Santarelli: è perfetta, al mare o sulla neve dove fa la spaccata con i Moon Boot rossi per la gioia dei suoi figli e del marito Bernardo Corradi (e non solo).