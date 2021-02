Di tutto di più

Le foto di Fellini in mostra a Cinecittà e il compleanno da urlo di Elisabetta Gregoraci

"Prender-si cura” è un invito che ci ripetono da mesi, ma anche il titolo di un programma di residenze al Mattatoio che ha riaperto in grande stile con “La storia della Vera Croce”, pittura e performance che Luigi Presicce dedica alla storia e alla mitologia. E’ un mito, si sa, Federico Fellini, omaggiato con Ri-tratto rosso, una mostra al teatro 1 di Cinecittà con le foto più belle che gli scattò Elisabetta Catalano. Gianfranco Rosi continua la corsa all’Oscar con il suo “Notturno” come Miglior Documentario e nel frattempo brinda con Luca Guadagnino per aver ricevuto entrambi i primi Nastri d’Argento dell’anno. Alla riapertura della Quadriennale c’era anche Monique Veaute, presidente di Romaeuropa, felicissima di dirigere il Festival dei Due Mondi di Spoleto, mentre alla Fondazione Memmo, Copy di Canossa e il collettivo Île/Mer/Froid, hanno ammirato una tela di Apollonia Sokol che attinge alle incisioni del Dürer della prima edizione de “La nave dei folli”. Tutti pazzi per Elisabetta Gregoraci che ha festeggiato il suo compleanno mostrando un fisico da urlo, complice anche l’abito nudelook di Bartolotta & Martorana, gioia dei paparazzi, capaci di illuminare con i flash, anche quando piove, l’ingresso della sua casa vicino Villa Borghese. Click!