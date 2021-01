Raggi bipartisan sui poteri e i fondi per Roma

Una giornata di concordia trasversale in Campidoglio su Roma Capitale. Raggi cerca consensi in vista della ricandidatura e non sembra più lo stesso sindaco che disertava i tavoli per lo Sviluppo. Ma manca il voto di una consigliera grillina (e il rimpasto si avvicina)

Una mozione in Campidoglio, per aprire un tavolo bipartisan tra i partiti sul tema dei poteri speciali e delle risorse per Roma, nel momento in cui la città può pensare alle opportunità prossimamente offerte dal Recovery fund e dalla prospettiva del Giubileo 2015: è successo due giorni fa, quando il sindaco Virginia Raggi è arrivata in Aula con tono e pensiero trasversale: “Soffermiamoci sui progetti realizzabili e lavoriamo assieme per dare a Roma più poteri e più risorse.

Pubblicità

Pubblicità