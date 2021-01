L'ultimo amico rimasto alla Raggi nel M5s è un peones di Milano

Fino a qualche tempo fa era considerato l’ultimo giapponese di Virginia Raggi. Poi, da quando la sindaca è stata assolta dall’accusa di falso in atto pubblico per la nomina del fratello di Raffaele Marra in Comune (il 19 dicembre scorso), di amici ora lei ne ha qualcuno in più. Ma lui continua a essere il suo primo tifoso. Parliamo di Cristian Romaniello, deputato pentastellato che di vagamente romano ha solo il nome: classe 1988, è nato Novi Ligure e ha vissuto per diversi anni a Voghera, lì a due passi. Eletto alla Camera nel 2018, di lui si ricorda il primo ddl italiano in tema di prevenzione del suicidio e dell’autolesionismo minorile.

