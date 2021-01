Federica Angeli: “I grillini ? Colpiscono me per per colpire Virginia”

“Colpiscono me, ma lo fanno per attaccare la sindaca”. Se le si chiede perché, Federica Angeli non ha dubbi, i consiglieri capitolini del M5s che alcuni giorni fa l’hanno contestata su Facebook, non lo fanno soltanto per un’antipatia nata anni fa, quando, sul Repubblica, la cronista, resa famosa dalla lotta al clan Spada, sferzava i grillini “e loro facevano le conferenze stampa dando a me della mafiosa”, ma anche, e soprattutto, per prendersela con Virginia Raggi.

Pubblicità

Pubblicità