Gli assessori di Raggi che gufano per la condanna

Sabato sarà un giorno importante per il futuro di Roma. La prima vera tappa dell’insolita campagna elettorale pandemica che porterà all’elezione del prossimo sindaco della Capitale. Gli occhi della politica capitolina saranno tutti puntati sull’aula Europa della Corte di Appello. Dopo domani, infatti, il presidente della seconda sezione penale della Corte, Antonio Lo Surdo, si alzerà in piedi e chiuderà la sua carriera da magistrato, prima di andare in pensione, leggendo la sentenza che assolverà o condannerà l’attuale inquilina di palazzo Senatorio Virginia Raggi dall’accusa di falso documentale in atto pubblico.

Pubblicità

Pubblicità