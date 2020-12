Ecco perché presto berremo acqua del Tevere, la nuova riserva idrica

In tempi record, Acea ha trasformato in potabilizzatore un impianto di depurazione a Roma Nord, zona Grottarossa. Garantirà una “riserva idrica d’emergenza” da 500 litri al secondo alla rete dell’intero Ato 2, il bacino idrico che comprende Roma e provincia

A Roma lo sanno tutti, l’“acqua del sindaco è la più buona di tutte”. L’encomio del rubinetto, nel motteggio popolare capitolino, precede l’impegno ecologista: bevi l’acqua del rubinetto, non tanto per ridurre il consumo di plastica, ma perché è più buona. E, soprattutto, “è gratise”. Qualcuno prossimamente potrebbe però iniziare a diffidare dai detti dopo aver scoperto che, tra non molto, dai rubinetti potrebbe cominciare a sgorgare l’acqua del Tevere. Ovviamente previa potabilizzazione.

