L'ultima parola che Giorgia Meloni può dire su Bertolaso (ma anche se non la dice ha un vantaggio sugli altri)

"Non mi spaventa aspettare uno, due, tre anni", dice. (Vale per il piano nazionale, ma anche per quello locale). La ricerca del candidato politico e il tempo che correm con il rischio di non poter sfruttare le difficoltà di Pd e Cinque Stelle

Si è passati dal “sarebbe un ottimo sindaco ma non so se sarebbe un buon candidato” al “lo stiamo prendendo in considerazione, non è l’unico nome, ma non c’è alcun veto”. Passa lungo la sottile linea di confine tra una dichiarazione e l’altra di Giorgia Meloni, da una settimana all’altra, la sorte da candidato sindaco di Roma di Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile (già candidato nel 2016, poi ritiratosi in favore di Alfio Marchini). E passa lungo quel confine anche la questione “chi ci guadagna e chi ci perde nella scelta del candidato medesimo”.

