Divertitevi, se potete

Il compleanno di Verdone e la gita a Tivoli dei marchesi Emilio della Fontanazza e Nicastro Guidaccioni

Pubblicità

I disperati erano già tanti prima del Covid e ne abbiamo ulteriore conferma scoprendo che in più di mille si sono candidati al Guinness dei primati, la cui giornata si celebra oggi. I record sono tutti nel libro della Salani, ma per ora, purtroppo, più che il primato di chi fa il maggior numero di ruote con i pattini in un minuto, fa notizia solo il record dei contagiati. La gente si diverte come può, ma c’è anche chi organizza per poche ore una gita fuori porta, come i marchesi Emilio della Fontanazza e Nicastro Guidiccioni che hanno regalato agli amici un tour di Tivoli con don Luigi Casolini di Sersale, seguito da un lunch con vista sui templi di Vesta e Sibilla. E’ invece rimasto a Roma Gus Van Sant che con Alessandro Michele ha diretto la mini-serie in sette episodi intitolata “OUVERTURE of Something that Never Ended”, una maniera originale per presentare la prossima collezione di Gucci che celebra la moda, il cinema e l’arte con il GucciFest. Il regista di “Elephant” omaggia Roma e ricorda che una delle prime volte che la visitò conobbe la Wertmüller e Pasolini. Mentre la scrittrice Margaret Atwood festeggia il suo compleanno su Instagram coperta da un piumino viola e guanti verde mela, Carlo Verdone – nato lo stesso giorno di Martin Scorsese che si celebra con una torta nera e bianca – riceve i complimenti dal presidente Mattarella ed è subito festa, online e in tv. Dacia Mariani ricorda la vittoria allo Strega con “Buio” ed è una luce quella che si intravede con Maria Grazia Chiuri. La direttrice creativa di Dior è protagonista del talk sulla mostra ospitata nel nuovo spazio “La Fondazione” con opere di Claire Fontaine, Marinella Senatore e Pasquarosa che proprio nella Capitale, con Pirandello, De Chirico e Guttuso fece faville. “Women – si legge nella scritta a neon della mostra – are the moon that moves the tides”. L’avete capito o no?