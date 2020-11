Da oggi nel Lazio i tamponi rapidi anche in farmacia

Grazie all'accordo tra Regione e Federfarma si potrà effettuare il test antigenico con i farmacisti. Non tutti però hanno aderito

Da oggi, promette la Regione Lazio, in un buon numero di farmacie di Roma e del resto delle province laziali (l’obiettivo è il 50 per cento) sarà possibile effettuare il tampone antigenico rapido. “Abbiamo inviato le credenziali a tutte le farmacie per l’esecuzione dei test. Entro oggi tutte riceveranno il link per la registrazione dei flussi e un breve manuale operativo. La registrazione è un elemento indispensabile per le notifiche e il monitoraggio alle Asl degli eventuali positivi. Le farmacie saranno così da subito operative”, informava ieri l’unità anti-Covid della Regione. La novità è frutto di un accordo sottoscritto lo scorso 6 novembre tra la Regione e Federfarma. Il costo resta quello già previsto per i laboratori d’analisi privati: 22 euro. Non in tutte le farmacie sarà possibile fare il tampone. Da un piccolo (e non scientifico) sondaggio telefonico realizzato dal Foglio risultano eterogenee. Nelle farmacie più grandi i tamponi saranno disponibili già da oggi, le più piccole, al contrario, in diversi casi hanno preferito non aderire e non faranno i tamponi. L’accordo tra la Regione e Federfarma, infatti, prevede che in ogni Farmacia i test vengano svolti all’interno degli esercizi in spazi separati. Qualora la farmacia ne fosse sprovvista le cose si complicano. Per questo Federfarma Roma sta preparando gazebi o camper. “Stiamo lavorando con il Comune di Roma sull’occupazione di suolo pubblico”, spiega il presidente, Andrea Cicconetti. In caso di esito positivo il cittadino sarà sottoposto a tampone molecolare di conferma in un drive-in con ricetta del medico.