Come funziona (o non funziona) il tampone presso il medico di base

L’ordine di scuderia è lo stesso in tutta Italia: diminuire – e farlo al più presto – l’afflusso agli ospedali, evitare il sovraccarico delle strutture sanitarie. Lo ha detto chiaro e tondo ieri pomeriggio il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, durante una conferenza stampa. “Bisogna ridurre il rischio maggiore di questa patologia e cioè quello di ingolfare le strutture ospedaliere, perché quando succede si creano problemi di assistenza anche per le persone affette da altre patologie”. Per farlo un ruolo centrale dovranno giocarlo i medici di base. Da giorni si parla del loro coinvolgimento. In particolare per quanto riguarda l’esecuzione dei tamponi. Il Lazio è stata la prima regione d’Italia a muoversi in questa direzione pubblicando lo scorso 9 ottobre un bando per arruolare i medici di base interessati. Hanno aderito in 311 sui 1.600 che lavorano a Roma. Proprio ieri pomeriggio, in ritardo di un giorno rispetto quanto previsto, allo Spallanzani sono stati consegnati a 11 medici di famiglia i primi macchinari per eseguire i tamponi antigenici con 25 o 50 kit.

