Cibo divino

Lo chef Barchiesi incanta con la “torta delle monache” e a Monte Mario ora c’è un “Botanical Garden Restaurant”

"Il cibo? Non serve, ma aiuta”, spiega Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione, avvolto da una salopette a righe bianche e celesti che starebbe male a chiunque, ma su di lui, fa solo simpatia. Alla Città del Gusto del Gambero Rosso, lo ascoltiamo raccontare i piatti del ricco menù accompagnati dai vini Rotari: dalle prugne in velo di barbazza ai cappelli del prete fino alla faraona con mele, zafferano e finto puré, molto apprezzati dai padroni di casa, Luigi Salerno e Tiina Eriksson, squisiti come il dolce che il grande chef (dimagrito però 95 kg) è riuscito ad avere grazie alle sorelle del monastero di clausura di Montefalco. Lì non può entrare nessuno, lui però sì (vai a capire perché), ma quel che conta, in certi casi, è il risultato: la “Torta delle monache”, un’antica ricetta del 1290, proposta a fine pasto. Com’era? Divina, è ovvio.

Ci spostiamo poi a Monte Mario, all’inaugurazione di Le Serre by Vivi, il Botanical Garden Restaurant (quanto ce piace l’inglese!) realizzato da Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo su progetto di Andrea Magnaghi e di Blu Mambor, la paesaggista con un nome che ricorda quello di un profumo di Armani Privé. Il posto, creato là dove c’era un ex vivaio, è incantevole ed è un piacere perdersi tra fiori e cibo, gli oggetti di Eklettikarte (delle esplosive Anna Aliprandi Marzotto e Lusiana Zanella) e i racconti di Gianroberto De Giovanni che vive con la sua famiglia (Malvezzi Campeggi) nella vicina Villa Blumensthil, tutta da scoprire. Da oggi a domenica le magnifiche tre (Più Libri Più Liberi, Letterature e Libri Come) festeggiano tutte “Insieme” i libri, gli autori e i lettori tra l’Auditorium Parco della Musica e il Colosseo: peccato per i 168 stand in plastica bianca, a dir poco orrendi, ma quella, come i gazebo che coprivano i murales di William Kentridge lungo il Tevere, è un’altra storia.