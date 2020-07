Nel Lazio test sierologici per gli arrivi dai paesi dell'est. Ma solo in autobus

Roma. Il sole a picco e i 40 gradi fanno temere più per gli improvvisi crolli di pressione, con conseguenti svenimenti, che per il coronavirus. Eppure alla Tibus, stazione dei pullman proprio di fronte allo scalo ferroviario di Roma Tiburtina, tutto è pronto per una nuova ed ennesima iniziativa della Regione per contenere la diffusione del Covid-19 ed evitare una rischiosissima e devastante seconda ondata di epidemia. “Testare, tracciare, trattare”, ripeteva ossessivamente già a maggio l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato,...

