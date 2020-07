Virginia non molla e rilancia, tutti i consiglieri m5s sono con lei

Roma. “Fai le valigie e andiamo via”, le aveva detto qualche giorno fa dal suo blog Beppe Grillo prendendo in prestito una composizione in romanesco di un anonimo militante 5 stelle, ma Virginia Raggi di trasferirsi lontano dal Campidoglio sembra non averne alcuna intenzione. Almeno per adesso la prima cittadina non ha rinunciato all’idea del bis. Anzi, proprio quella stessa brutta poesiola, era stata condivisa nelle ore precedenti sulle rispettive pagine social anche da Max Bugani – che della sindaca...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.