Bankitalia sul Lazio

Roma. La caduta del pil nel Lazio nel 2020 sarà significativa, ma inferiore a quella media nazionale. Ieri mattina la Banca d’Italia ha presentato il suo rapporto sull’economia del Lazio nel 2019, una delle 20 relazioni che ogni hanno l’istituto redige per avere un quadro davvero dettagliato della variegata economia italiana. “Come sapete questo è il paese dei cento campanili, con territori diversi e diverse specializzazioni settoriali e con prospettive di crescita molto diverse quindi per capire come andrà l’economia...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.