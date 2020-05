Roma. La storia era cominciata come quelle provocazioni che, troppo tardi, ci si rende conto che era meglio evitare. “I miei consiglieri non sono soddisfatti? Hanno la facoltà di presentare una mozione di sfiducia se lo ritengono opportuno, ma su altro il consiglio non può incidere”. Roberta Della Casa, minisindaca grillina del IV municipio, fedelissima di Virginia Raggi, è stata sfiduciata all’unanimità dal consiglio municipale riunito in videoconferenza. A firmare la mozione votata ieri sono stati tutti e 15 i...

