Fca ferma Cassino

Roma. Nel Lazio, a differenza delle grandi regioni del nord, l’industria, seppur più modesta e molto meno rilevante per l’economia del territorio, va avanti. Dopo un accordo con Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Leonardo prosegue la sua produzione, stesso discorso per Thales Alenia Space, Avio, Simmel e tutte le aziende di difesa e aerospazio che lavorano in regione. Come loro anche le aziende del chimico farmaceutico, almeno per adesso, non si fermano. All’appello dell’industria laziale però manca qualcosa. Come...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.